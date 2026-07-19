Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El capitán publicó una fotografía junto con todos los integrantes de la delegación y puso el foco en el camino recorrido por el grupo, más allá de los títulos obtenidos.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió Messi.

La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que aparecen los futbolistas, el cuerpo técnico y los trabajadores que acompañan diariamente a la Selección. En ese contexto, el rosarino agradeció a cada una de las personas que forman parte del ciclo conducido por Lionel Scaloni.

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, agregó.

El mensaje llegó antes del encuentro decisivo frente a España, en el que Argentina buscará conquistar el bicampeonato y sumar la cuarta estrella de su historia. Sin embargo, Messi evitó concentrarse únicamente en el resultado y valoró la historia construida desde el inicio del ciclo.

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”, manifestó el capitán.

La publicación terminó con una arenga en mayúsculas: “VAMOS ARGENTINA”, acompañada por un corazón y la bandera nacional.

El seleccionado argentino afrontará así una nueva final mundialista después de la consagración conseguida en Qatar 2022. Para Messi será, además, su tercera definición como capitán, luego de haber llevado la cinta ante Alemania en Brasil 2014 y frente a Francia en Qatar.

A pocas horas del partido más esperado, el rosarino eligió destacar la unión del plantel, los momentos difíciles superados y el vínculo construido durante todos estos años. Un mensaje que resume el espíritu de un equipo que volverá a jugar por la gloria.