El emotivo mensaje de Silvina Escudero a su hermana Vanina por su cumpleaños

Silvina Escudero y Vanina Escudero volvieron a mostrar ante la opinión pública el fuerte lazo familiar que las mantiene unidas durante los momentos más importantes. La reconocida bailarina festejó sus 47 años rodeada por sus afectos más cercanos e hizo un balance muy positivo sobre su presente personal en sus plataformas digitales.

La homenajeada decidió compartir una hermosa publicación en su perfil de Instagram para festejar este nuevo año de vida junto a sus seguidores. En dicha plataforma virtual remarcó lo valioso que resulta contar con un entorno afectivo sólido y dejó en claro la profunda gratitud que siente por todo lo cosechado.

"Bienvenidos 47 🥳💘🌈✨ 'Uno se construye con la gente que quiere y lo rodea'. ¡Gracias a mi familia, mis amigas y amigos por tanto! ¡Agradezco mi vida!", escribió Vanina Escudero en la red social para dejar testimonio público del gran momento emocional que le toca atravesar.

Entre las miles de interacciones y saludos que cosechó el posteo, la reacción de Silvina Escudero fue sin dudas la que más repercusión generó entre los fanáticos. La hermana de la cumpleañera no dudó en dejar su testimonio afectuoso en la sección de comentarios para felicitar a la agasajada.

"Qué espectacular cumpleaños… ¡Y qué lindo posteo! ¡Feliz cumple India! Que este año la vida te llene más de eso que te hace feliz y te da paz", expresó Silvina Escudero para desearle lo mejor en esta nueva etapa y concluyó con la frase "juntas por siempre" para ratificar su hermandad.