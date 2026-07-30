La conmoción por la tragedia aérea ocurrida en el departamento Valle Fértil, que se cobró la vida de siete personas tras la caída de un helicóptero, continúa manifestándose en redes sociales. En medio del dolor y a la espera de los avances en la investigación sobre las causas del siniestro, familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas expresaron sus últimas palabras de despedida.

Uno de los mensajes más emotivos fue compartido en Instagram por la brigadista cordobesa Tamara Toselli (@tamii_toselli_102), quien despidió a Andrés Bosch, especialista en manejo del fuego y uno de los ocupantes de la aeronave.

Acompañando la publicación con imágenes junto a su mentor durante jornadas de trabajo y capacitaciones, Toselli le dedicó un sentido mensaje cargado de gratitud por el vínculo profesional y personal que los unía:

"Para mí era el viejo, el papi Bosch, el que me recibió sin dudarlo, me ayudó desde el momento uno, y nunca me dijo que no a nada. Me ayudó a crecer y me acompañó de una manera tremenda", escribió la brigadista.

En la publicación, la joven recordó la cotidianidad y el respaldo constante de Bosch durante la formación en el terreno: "Voy a extrañar tu dislexia, tus chistes de mierda, y esa manera rara en que tu mirada me decía que la capacitación iba bien… que yo podía. Gracias por lo que fuiste conmigo, y por cómo fuiste; siempre sacándome de mi zona de confort, siempre en la esquina vigilándome, y a tu manera ayudándome".

Finalmente, el posteo concluye con una sentida reflexión sobre la repentina pérdida: "Siento que todavía me faltaba tanto aprender de vos, solo me queda decirte gracias, simplemente gracias, te voy a extrañar".

Muestras de dolor tras la tragedia

El accidente se produjo cuando la aeronave perdió contacto en una zona de difícil acceso en Valle Fértil, desplegando un operativo de rescate que culminó con el hallazgo del helicóptero siniestrado sin sobrevivientes.

El impacto de la tragedia derivó en muestras de pesar en distintos puntos del país, especialmente entre las brigadas de combate de incendios forestales, donde Bosch contaba con una reconocida trayectoria.

La tragedia aérea que sacudió a San Juan y dejó siete personas fallecidas en el departamento Valle Fértil continúa generando conmoción. Mientras avanza la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero, familiares, amigos y compañeros de las víctimas comenzaron a despedirlas con sentidos mensajes en las redes sociales.

Uno de los homenajes más conmovedores fue el de Tamara Toselli, integrante del equipo de Brigadistas Forestales de Córdoba, quien dedicó unas profundas palabras a Andrés Bosch, especialista en manejo del fuego y uno de los ocupantes de la aeronave siniestrada.

Junto a varias fotografías compartidas con Bosch durante capacitaciones y jornadas de trabajo, Toselli expresó el vínculo que los unía y el vacío que deja su partida.

La brigadista también destacó el rol fundamental que Bosch tuvo en su formación profesional: "Gracias por lo que fuiste conmigo y por cómo fuiste; siempre sacándome de mi zona de confort, siempre en la esquina vigilándome y, a tu manera, ayudándome. Siento que todavía me faltaba tanto aprender de vos. Solo me queda decirte gracias, simplemente gracias. Te voy a extrañar."

El peor siniestro aéreo en la historia sanjuanina

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles, cuando un helicóptero que realizaba un vuelo en la zona de Valle Fértil perdió contacto con los equipos en tierra. Tras un intenso operativo de búsqueda, condicionado por la compleja geografía del lugar, la aeronave fue encontrada sin sobrevivientes.

El siniestro provocó la muerte de sus siete ocupantes y generó un profundo impacto en toda la provincia. El Gobierno de San Juan decretó duelo provincial y suspendió actividades oficiales, mientras continúan las pericias para establecer las causas de la tragedia.

