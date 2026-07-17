El emotivo mensaje que Shakira le dedicó a Messi y Antonela Roccuzzo

A pocas horas de que se dispute el encuentro decisivo de la Copa del Mundo entre las selecciones de Argentina y España, las muestras de admiración hacia el líder del conjunto albiceleste se replican a nivel global. En esta ocasión, la sorpresa llegó desde el ámbito de la música con una sentida publicación dedicada al futbolista rosarino. La misma puso el foco en su presente deportivo y en el rol fundamental de su pareja.

A través de sus plataformas digitales, se difundió una fotografía que estuvo acompañada por una profunda reflexión sobre la actualidad del jugador de 39 años. El texto no tardó en volverse tendencia entre los aficionados al deporte.

En sus líneas, la autora expresó: "Lo que está haciendo Lionel Messi es extraordinario. Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, desafiando al tiempo y a las adversidades. Demostrando que una persona no está definida por la edad ni por lo que otros digan".

La publicación hizo hincapié en la vigencia del atacante, quien se mantiene al frente del plantel nacional en este campeonato. Asimismo, el reconocimiento se extendió hacia el ámbito familiar. "Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo", añadió la intérprete respecto al soporte diario que recibe el deportista.

Este tipo de declaraciones se suma a las reacciones previas obtenidas luego de la victoria ante Inglaterra. La relación de la pareja ha sido valorada en múltiples ocasiones dentro del entorno del espectáculo por su estabilidad. De este modo, en la víspera de una nueva definición mundialista, el capitán argentino vuelve a concentrar la atención global gracias al reconocimiento de su constancia y el valor de sus vínculos afectivos.