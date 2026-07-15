El emotivo posteo de Gianinna Maradona antes de la semifinal contra Inglaterra

El cruce de semifinales del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra reactivó la memoria colectiva de los hinchas. La confirmación del partido trajo de inmediato el recuerdo del histórico enfrentamiento de México 1986, donde los dos goles de Diego Maradona sellaron el triunfo por 2 a 1, un hito deportivo cruzado por el contexto de la Guerra de Malvinas. En este marco de alta expectativa, Gianinna Maradona utilizó su cuenta de Instagram para publicar un homenaje que conmovió a sus seguidores.

Sin aludir de forma explícita al compromiso deportivo de la Scaloneta, la hija menor de Diego Maradona subió una serie de fotos de la intimidad familiar que repasan diferentes etapas de la vida del astro.

El álbum incluyó imágenes del exfutbolista en su juventud jugando con sus hijas Dalma y Gianinna cuando eran niñas, postales de sus últimos años de vida y momentos compartidos junto a su nieto, Benjamín Agüero.

La publicación estuvo acompañada por una dedicatoria muy breve pero cargada de afecto, donde Gianinna expresó "Mi vida entera" para describir lo que significan esas postales. La reacción de los usuarios en la plataforma no se hizo esperar, y el posteo se llenó de comentarios de afecto que vincularon directamente el recuerdo familiar con la mística del próximo partido mundialista contra el clásico rival europeo.