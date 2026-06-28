En medio de la conmoción por su fallecimiento, salió a la luz uno de los proyectos más significativos en los que Ernestina Pais estaba trabajando antes del trágico accidente que terminó con su vida. La iniciativa, según relataron personas de su entorno artístico, estaba estrechamente ligada a su presente profesional y a un proceso personal de reconstrucción.

La conductora y actriz venía atravesando una etapa de fuerte actividad vinculada al teatro, donde integraba el elenco de la obra El divorcio del año. En ese marco, había comenzado a desarrollar nuevas ideas creativas y proyectos personales que buscaban consolidar una etapa de renovación en su carrera, combinando trabajo artístico con búsquedas personales.

Según trascendió, en conversaciones recientes con colegas y amigas del medio, Ernestina había expresado su deseo de “empezar de nuevo” y ordenar distintos aspectos de su vida cotidiana, incluyendo cambios en su hogar y en su rutina diaria, como parte de un proceso simbólico de transformación.

El proyecto que ahora se conoce públicamente se inscribe en ese contexto: una etapa en la que la comunicadora se mostraba motivada, activa y con planes a futuro dentro del ámbito artístico, lo que vuelve aún más impactante su repentina muerte.

Sus compañeros de trabajo destacaron que, incluso en los días previos al accidente, se la veía comprometida con la obra teatral y entusiasmada con las funciones y nuevos desafíos que estaban por venir.

La noticia generó una fuerte repercusión en el ambiente artístico, donde colegas y amigos remarcaron su energía creativa y su voluntad de seguir construyendo proyectos, incluso en medio de un momento personal complejo.