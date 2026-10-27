El emotivo recuerdo de Marta Fort de su papá, Ricardo Fort

En el programa de televisión MasterChef Celebrity, la joven Marta Fort conversó con Wanda Nara sobre su padre, Ricardo Fort, y expresó la profunda emoción que siente al recordarlo en este momento de su carrera artística. Siempre colocar el nombre de los protagonistas en el primer párrafo es fundamental para entender la historia. La influencer destacó que su padre estaría muy orgulloso de verla en la pantalla chica y aseguró que le encanta aparecer en la televisión porque siente que de esa manera logra llevar su legado adelante todos los días con mucha alegría y dedicación.

Durante la charla en el estudio de televisión, Wanda Nara le consultó a Marta sobre los objetos materiales y los recuerdos sentimentales que conservaba de su papá. Ante esta pregunta, la participante reveló que se quedó con las zapatillas de él porque calzan exactamente lo mismo y también con los automóviles, los cuales tiene en su poder y utiliza habitualmente. En cuanto a lo emocional, afirmó que en su corazón atesora su forma de ser, destacando la importancia de hacer siempre lo que a uno le gusta sin importarle en absoluto lo que digan los demás y sabiendo ser libre.

Hacia el final de la emotiva emisión, Marta Fort reflexionó sobre su propia personalidad dentro del medio artístico actual y reconoció que, a pesar de ser una persona picante a la hora de expresarse, no se considera mala persona ni conflictiva en absoluto. Con total sinceridad ante las cámaras del ciclo conducido por Wanda Nara, la modelo expresó que ella solamente hace la suya y que no tiene ningún tipo de conflicto con sus compañeros ni con nadie del ambiente del espectáculo general.