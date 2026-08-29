Seis pingüinos volvieron al mar luego de atravesar un proceso de rescate y rehabilitación que les permitió recuperarse de distintas situaciones provocadas por la interacción con actividades humanas.

La liberación se realizó en la costa de San Clemente del Tuyú, luego de que los animales completaran su recuperación en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

El grupo estuvo integrado por cuatro pingüinos magallánicos que habían quedado atrapados de manera incidental en redes de pesca artesanal y dos pingüinos saltarines que fueron encontrados con restos de petróleo adheridos a su plumaje.

Atrapados en redes de pesca

Los cuatro pingüinos magallánicos ingresaron al centro de rescate entre fines de junio y mediados de julio, luego de ser encontrados en la zona de San Clemente del Tuyú.

En este caso, fueron los propios pescadores artesanales quienes detectaron a los animales cuando levantaban las redes y dieron aviso a la Fundación Mundo Marino para que pudieran recibir asistencia.

La rápida intervención permitió que los pingüinos llegaran al centro en condiciones relativamente buenas, aunque presentaban heridas superficiales ocasionadas por el enmallamiento.

El daño causado por el petróleo

Los otros dos integrantes del grupo eran pingüinos saltarines. Ambos habían sido encontrados con restos de petróleo en sus cuerpos, una situación que afectaba especialmente su plumaje.

La contaminación con hidrocarburos puede alterar la capacidad natural de las aves para mantener aislado su cuerpo y protegerse de las bajas temperaturas, por lo que la limpieza y recuperación del plumaje forman parte de un proceso fundamental antes de la liberación.

Luego de recibir atención especializada y completar las etapas de rehabilitación, los ejemplares estuvieron nuevamente en condiciones de regresar a su ambiente natural.

La importancia de una rápida intervención

El rescate volvió a poner en evidencia la importancia de actuar con rapidez cuando un animal silvestre es encontrado en una situación de riesgo.

En el caso de los cuatro pingüinos atrapados en redes, el aviso inmediato de los pescadores permitió que los animales recibieran asistencia sin demoras y pudieran iniciar su recuperación.

Tras semanas de cuidados, alimentación y seguimiento, los seis ejemplares fueron finalmente trasladados hasta la costa para protagonizar uno de los momentos más esperados del proceso: su regreso al mar.

Una nueva oportunidad en su hábitat

La liberación significó el final de un proceso de recuperación, pero también el comienzo de una nueva etapa para los seis pingüinos.

El grupo volvió a ingresar al océano ante la mirada del equipo que participó de su rescate y rehabilitación, dejando una imagen que volvió a poner en el centro de la escena la importancia de proteger la fauna marina.

Redes de pesca, contaminación y otros elementos generados por la actividad humana pueden representar un riesgo para numerosas especies. En esta oportunidad, la rápida asistencia y el trabajo de rehabilitación permitieron que los seis pingüinos recuperaran su libertad y regresaran al lugar al que pertenecen: el mar.