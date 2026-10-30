La Selección argentina homenajeó a Diego Armando Maradona con un emotivo video en el día en que habría cumplido 66 años. La producción fue difundida este viernes 30 de octubre a través de las redes sociales oficiales del equipo nacional y conectó los momentos más recordados del Diez con las conquistas recientes de la Albiceleste.

“Diego, hoy cumplirías 66 años. Y estés donde estés, esta Selección tiene un regalo para vos, porque vos les enseñaste a dejar todo por esta bandera”, comienza la voz en off que acompaña las imágenes.

El video continúa con una frase que enlaza el legado del capitán campeón del mundo en 1986 con las nuevas generaciones de futbolistas argentinos: “Y ellos dejaron todo para regalarte esta otra”.

En ese momento aparece una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”, en referencia a los históricos goles que Maradona convirtió frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México.

El homenaje que unió a dos generaciones

La producción recupera imágenes de Maradona con la camiseta argentina y las combina con escenas de los actuales futbolistas del seleccionado. El mensaje busca destacar la continuidad de una identidad futbolística que tuvo al Diez como uno de sus máximos referentes.

El cierre está dedicado directamente al astro: “Feliz cumple al cielo, para el que nos enseñó siempre a poner en alto nuestra bandera”.

La publicación también fue acompañada por un mensaje de la cuenta oficial de la Selección: “¡Feliz cumple al cielo, Diego! Gracias por poner bien alto nuestra bandera”.

El recuerdo de México 1986

Maradona tuvo su consagración más importante con la camiseta argentina durante el Mundial de México 1986. Como capitán y figura del equipo dirigido por Carlos Bilardo, condujo a la Selección hacia su segunda Copa del Mundo.

En ese torneo convirtió cinco goles y aportó cinco asistencias. Entre sus actuaciones más recordadas están los dos tantos frente a Inglaterra: el primero, conocido como la “Mano de Dios”, y el segundo, bautizado como el “Gol del Siglo”.

También fue decisivo en la semifinal ante Bélgica, donde marcó dos goles, y en la final frente a Alemania Federal, cuando asistió a Jorge Burruchaga para el tanto que selló el 3-2 definitivo.

Una leyenda que sigue presente

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el Policlínico de Lanús y creció en Villa Fiorito. Debutó en Primera División con Argentinos Juniors antes de cumplir los 16 años y luego construyó una carrera que incluyó pasos por Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys.

Falleció el 25 de noviembre de 2020, pero su figura continúa ligada a la historia del fútbol argentino. A casi seis años de su muerte, el homenaje de la Selección volvió a poner en primer plano el vínculo entre el Diez, la camiseta albiceleste y la memoria de millones de hinchas.