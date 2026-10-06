El emotivo video de Messi para despedirse de la Selección: “Dejé todo, me voy en paz”

Lionel Messi afronta un día histórico al confirmarse su último partido con la Selección argentina. A horas del esperado encuentro, un video difundido por Adidas con la canción Gracias a la vida de fondo paralizó a los fanáticos en las redes sociales.

"Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar", expresó Messi en el material publicitario donde cuelga la camiseta albiceleste en un vestuario.

El encuentro de despedida para Lionel Messi frente a Benín está programado para este martes desde las 20 en el estadio Monumental. El astro rosarino culmina un ciclo donde festejó cuatro consagraciones mayores, entre ellas la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

A lo largo de sus más de 20 años en la Selección argentina, Lionel Messi acumuló 207 compromisos oficiales, 125 conquistas y 66 pases de gol. Es el futbolista con mayor cantidad de partidos jugados y el máximo artillero histórico de la albiceleste.

El itinerario internacional de Lionel Messi contempla seis mundiales disputados, con 34 encuentros disputados y 21 tantos en Copas del Mundo. Adicionalmente ostenta 36 festejos en las Eliminatorias Sudamericanas y un registro total de 6 títulos sumando los juveniles.