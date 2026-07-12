La Fiesta Provincial del Carneo Español fue el escenario elegido para el lanzamiento de una de las innovaciones más llamativas del sector apícola local. El emprendimiento Dorée Mieles presentó un envase único en su tipo: un frasco fabricado con la propia cera de las abejas. Según explicó el emprendedor Facundo Bustos, este desarrollo busca dar un paso más allá de los envases tradicionales, apostando a la economía circular dentro de la colmena.

“Elaboramos un frasco de cera de abeja que está elaborado con la cera recuperada de la colmena y adentro tiene miel con zanahoria” comentó a DIARIO HUARPE.

La principal ventaja de este material es que la cera conserva las propiedades de la miel de manera más natural y eficiente que otros materiales industriales.

Sustentabilidad y múltiples usos

Una de las características que más atrajo al público es la versatilidad del envase una vez que se termina el contenido. Al ser un material orgánico y puro, el frasco no genera residuos.

“Pasamos del frasco de vidrio al frasco de cera de abeja. Vos lo puedes reutilizar hasta lo podés derretir a esta cera para hacer otras cosas como una vela”, destacó Bustos.

De acuerdo con la información del contexto brindado (aunque no mencionado explícitamente en el audio de la fuente), este envase derretido también posee un alto potencial para ser utilizado en el rubro cosmético.

Sabores para todo el año

Más allá del envase innovador, el emprendimiento sanjuanino busca romper con la estacionalidad del consumo de miel, que habitualmente se concentra en los meses fríos. Para ello, han desarrollado una línea que supera las 14 variedades, incluyendo "blends" que potencian el sabor y las propiedades del producto base con ingredientes como limón, jengibre, cúrcuma, pimienta negra y canela.

“Tenemos desde la miel clásica como sale de la colmena y si no con esa misma miel hacemos otros blend, otras preparaciones que potencian la miel” resaltó el emprendedor.

La intención es que el cliente encuentre su combinación favorita para disfrutarla en cualquier momento.

“Tenemos diferentes sabores, porque la idea es que el consumidor, la gente pueda consumir miel durante todo el año, no solamente en invierno. Si a vos te gusta la naranja, la banana, el pistacho, el chocolate, la manteca de maní, bueno, la miel está preparada con estos sabores especiales”, detalló.

Los interesados en conocer estas innovaciones pueden encontrar el stand de Dorée Mieles durante el evento o en su local ubicado en calle Santa Fe, entre General Acha y Mendoza o en Instagram: doreemieles