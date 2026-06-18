La Selección argentina celebró una contundente victoria ante Argelia en el Mundial, pero uno de los momentos más destacados ocurrió lejos del resultado deportivo. Una vez finalizado el encuentro, Lionel Messi volvió a demostrar por qué su figura trasciende el fútbol con un gesto que conmovió a fanáticos de todo el mundo.

Messi posando junto a Mila, la hija de Mahrez.

El capitán argentino, autor de los tres goles en la victoria de la Albiceleste, compartió un cálido momento con la familia de Riyad Mahrez, una de las máximas figuras del conjunto africano. La escena salió a la luz gracias a publicaciones realizadas por la esposa del futbolista argelino en sus redes sociales.

Entre las imágenes difundidas apareció una fotografía que rápidamente se volvió viral. Allí se puede ver a Messi posando junto a Mila, la hija de Mahrez. El rosarino lucía la camiseta utilizada por los jugadores argentinos durante la entrada en calor, mientras que la pequeña vestía los colores de la selección argelina.

La imagen generó una ola de comentarios positivos y fue celebrada por hinchas de distintas partes del mundo, quienes destacaron la humildad y cercanía del capitán argentino. Más allá de la rivalidad deportiva, el gesto fue interpretado como una muestra de respeto y admiración entre dos selecciones que compartieron una jornada histórica en la máxima cita del fútbol.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

Con el triunfo ante Argelia, la Selección argentina dio un paso importante en la fase de grupos. Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Austria el próximo lunes a las 14 en Dallas.

Posteriormente, la Albiceleste cerrará su participación en la primera ronda frente a Jordania, también en el mismo estadio, con la ilusión de seguir avanzando en busca de un nuevo título mundial.