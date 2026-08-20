El Enduro Nacional volverá a tener a San Juan como protagonista este fin de semana con una nueva fecha del Campeonato Argentino de Enduro, que se disputará en distintos circuitos de Rivadavia.

La competencia será organizada por la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER) y contará con la fiscalización de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) y la Comisión Nacional de Enduro (CONAE), bajo modalidad Sistema FIM.

Será la sexta presentación consecutiva del campeonato nacional en San Juan, que recibe esta competencia desde 2021. El evento cuenta además con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Los escenarios elegidos para esta fecha son El Pinar, Punta Tabasco y el circuito de ASER, ubicado junto al predio destinado a la práctica del motocross.

Los circuitos permanecerán cerrados a la circulación desde este jueves 20 de agosto y hasta la finalización de los eventos. La medida tiene como objetivo preservar la seguridad del público y mantener las condiciones de los trazados durante la competencia.

El cronograma comenzó este jueves con el armado de boxes y el reconocimiento de las especiales caminando. Este viernes continuará con las inscripciones, el entrenamiento y la reunión de pilotos.

Las carreras principales

El sábado 22, el parque cerrado abrirá a las 8.30 y cerrará a las 9. Luego se realizará la llamada a largada a las 9.20 y la carrera comenzará a las 9.30. La entrega de premios del Argentino está prevista aproximadamente para las 16.30.

El domingo 23, la actividad comenzará a las 8 con la apertura del parque cerrado. El cierre será a las 8.30, la llamada a largada a las 8.50 y la carrera comenzará a las 9. La premiación del Argentino está prevista para las 16, mientras que a las 16.40 será la entrega de premios del Campeonato Sanjuanino.

La fecha reunirá a pilotos de diferentes puntos del país y de San Juan y será una nueva instancia para ambos campeonatos.

En los últimos años, la provincia se convirtió en una sede habitual del Argentino de Enduro, con competencias realizadas en escenarios como Barreal, Rodeo, Villicum y Rivadavia.

Importante para quienes concurran

Desde este jueves y hasta que finalicen las actividades está prohibido circular por los circuitos El Pinar, Punta Tabasco y el Circuito ASER.

La restricción alcanza a la circulación previa y se implementó para preservar tanto la seguridad de quienes asistan como el estado de los circuitos durante el desarrollo de la competencia.