Hace 7.000 años, en el yacimiento de Vráble-Veľké Lehemby situado en el suroeste esloveno, ocurrió un evento que hoy estremece a la ciencia. Un grupo de arqueólogos descubrió en 2022 una fosa común con los restos de 77 personas que fueron enterradas sin sus cráneos. Este depósito masivo pertenece a la Cultura de la Cerámica de Bandas (LBK) y se diferencia de otros hallazgos similares por la intencionalidad del acto.

El asentamiento de Vráble es reconocido como uno de los más extensos de la cultura LBK en Europa central y cuenta con un sistema de doble foso de 1.3 kilómetros de longitud. En el fondo de una de estas estructuras se localizaron los esqueletos dispuestos de forma irregular, amontonados unos sobre otros o en posiciones retorcidas. Los análisis determinaron que las cabezas se removieron con herramientas afiladas mientras los cuerpos aún no estaban en estado avanzado de descomposición.

A pesar de la magnitud del hallazgo, los investigadores señalaron que “sus cráneos son arqueológicamente invisibles” ya que no fueron encontrados en el lugar. Los científicos sugieren que las piezas faltantes pudieron ser trasladadas a otros asentamientos o exhibidas en viviendas como parte de un ritual complejo. El estudio publicado en Cambridge University Press indica que este suceso se dio en un contexto de crisis social al final de la cultura LBK.

Los expertos que lideraron el trabajo explicaron que “el recinto no está dirigido principalmente contra una amenaza exterior, sino contra otros miembros de la misma comunidad del asentamiento”. Bajo esta perspectiva, la personalidad de los individuos del Neolítico se veía de forma relacional y no individual, distribuida entre los cuerpos humanos y otras entidades. El propósito de este comportamiento funerario estaría vinculado a una cosmología específica de la época.

Sobre el objetivo final de estas acciones, los especialistas resolvieron que “tales prácticas habrían implicado intentos de influir directamente en cualquier problema mediante la manipulación mágica del espacio de la comunidad, simbolizado por el recinto, o de colectivos sociales específicos, simbolizados por los cuerpos humanos y sus partes”. El descubrimiento permite entender mejor cómo estas comunidades gestionaban sus tensiones internas a través de rituales de decapitación.