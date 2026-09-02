El enigmático mensaje de la novia de Luck Ra que enfureció a La Joaqui

Surgieron versiones periodísticas lanzadas por Pepe Ochoa que indicaban un acercamiento sentimental entre Luck Ra y su expareja Guille Giles, luego de la separación del musico y La Joaqui. Según trascendió por parte de Caro Molinari, la cantante estaría molesta debido a que mantenía una buena relación con la influencer. Ante la repercusión de estos comentarios, Giles decidió hablar públicamente para dar su propia versión sobre el asunto.

"La única verdad es que no estoy con él, no volvimos, pero nunca se sabe", afirmó la creadora de contenido. Sobre el gesto que desencadenó las especulaciones en plataformas digitales, explicó que le puso me gusta a la nueva canción del cordobés de buena onda, motivada porque siempre apoyó su carrera musical. Asimismo, remarcó que el noviazgo concluyó en buenos términos y sin rencores entre ambos.

En ese sentido, amplió su postura respecto al contacto actual con el artista. "Está todo bien con él, tengo una muy buena relación, compartimos grupo de amigos, por lo que es obvio que la vida nos va a volver a juntar", sostuvo la joven, aunque recalcó que no busca retomar el vínculo amoroso. A su vez, agregó: "Estoy soltera y quiero tener una buena relación con todos".

Por otro lado, la influencer aprovechó la oportunidad para despejar dudas sobre el plano laboral. Aclaró que no continuó trabajando con el cantante tras la separación, por lo que no existió una situación que requiriese la aceptación de La Joaqui. En cambio, detalló que fue con la artista con quien compartió un proyecto de trabajo, momento en el que surgió la simpatía mutua.

Para cerrar la aclaración del panorama, se refirió al tiempo transcurrido desde el final de aquel noviazgo. "Pasaron dos años de que cortamos, siempre que lo veo lo saludo y le deseo lo mejor, yo lo admiro mucho", manifestó. Por último, hizo mención a Tuli Acosta, señalada en otras versiones como posible tercera en discordia entre el músico y la cantante. "Con ella, viví una relación de amistad de mi pareja. Lo conocí a Facu antes que ella, por lo que vi nacer ese vínculo desde cero", concluyó.