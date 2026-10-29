El enigmático mensaje del Chato Prada tras confirmar a su nueva novia

Pablo El Chato Prada y Agostina Navarrete quedaron en el centro de la escena mediática luego de que ella confirmara que se están conociendo. Tras la filtración de audios comprometedores y los dichos de la joven santafesina de 26 años, el histórico productor decidió romper el silencio de manera categórica.

Frente al revuelo generado por las declaraciones de la muchacha y la difusión de grabaciones en televisión por parte de Fernanda Iglesias, el ex de Lourdes Sánchez buscó despejar cualquier tipo de dudas. Al ser consultado sobre la posibilidad de rehacer su vida sentimental, respondió vía WhatsApp de forma tajante: "No salgo con nadie y tampoco tengo ganas".

El descargo del reconocido amigo de Marcelo Tinelli llegó justo después de que su expareja arribara a Buenos Aires paseando con su nuevo novio de 27 años, Francisco Liotta Hernández. Lejos de engancharse en los trascendidos sobre viajes y paseos de su ex, el profesional de la televisión remarcó cuál es su verdadero foco actual.

Para cerrar la conversación y marcar distancia absoluta sobre un supuesto noviazgo en curso, el protagonista fue firme respecto a su estado emocional y laboral actual. "Estoy bien", expresó con contundencia, al mismo tiempo que adelantó con entusiasmo sobre sus compromisos de trabajo que "Estamos con muchos proyectos".