Alejandro "Papu" Gómez volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por su presente futbolístico. El campeón del mundo publicó un extenso mensaje cargado de reflexión en sus redes sociales que despertó preocupación por el tono de sus palabras, en medio de la recuperación de la lesión que lo mantiene alejado de las canchas.

El volante, que actualmente integra el Padova de la Serie B de Italia, compartió una imagen entrenando en el gimnasio y la acompañó con un texto titulado "Todo pasa".

"Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas", escribió el futbolista.

El mensaje continuó con una serie de frases de aliento sobre superar los momentos difíciles y confiar en que "la tormenta siempre termina en calma". También expresó: "Mirá tus manos: han librado batallas de las que nadie se enteró y acá seguís. El dolor no se va a quedar a vivir para siempre en tu alma".

Un mensaje que despertó inquietud

La publicación recibió miles de reacciones en pocos minutos. Sin embargo, el Papu restringió la posibilidad de comentar el posteo y solo un grupo reducido de usuarios pudo dejar mensajes públicos.

Uno de los pocos que respondió fue el exfutbolista Jonás Gutiérrez, quien le escribió: "Dale, mi amigo, con todo", alimentando aún más la atención sobre el estado anímico del mediocampista.

Cómo sigue su recuperación

El futbolista de 38 años atraviesa el tramo final de la recuperación de una operación en el tobillo derecho, a la que fue sometido en abril tras resentirse de una lesión que arrastraba desde hacía varios meses.

Su último partido oficial fue el 21 de marzo, cuando defendió la camiseta del Padova. La intervención quirúrgica lo obligó a perderse el cierre de la temporada, justo cuando había logrado volver a competir tras cumplir la sanción de dos años por doping que lo mantuvo alejado de las canchas desde 2023.

Aunque el mensaje no hizo referencia explícita a su situación personal ni deportiva, el tono de la publicación generó preocupación entre sus seguidores, que interpretaron las palabras como una reflexión sobre el difícil momento que atraviesa durante su recuperación.