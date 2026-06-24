El enojo de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron por Messi

Cristiano Ronaldo protagonizó una jornada histórica en el Mundial 2026 durante el triunfo de Portugal por 5-0 frente a Uzbekistán en Houston. El delantero, quien brilló hace décadas en el Real Madrid y Manchester United, convirtió dos goles y alcanzó tres récords inéditos al ser el único en anotar en seis ediciones de la Copa del Mundo, superar a Eusebio en su selección y convertirse, con 41 años y 138 días, en el más longevo en marcar un doblete, superando la marca de Lionel Messi ante Austria. Tras el encuentro, el atacante generó un momento de tensión en la rueda de prensa al ser consultado por el capitán argentino.

Ante la posibilidad de un cruce con la Albiceleste en cuartos de final, el jugador manifestó "Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... No tiene mucho sentido, pero bien... Sería top". Sin embargo, cuando otro cronista intentó profundizar sobre la actualidad del jugador rosarino y mencionó a Mbappé, Ronaldo lo interrumpió y cedió la palabra a otro profesional. Sobre su vigencia, el futbolista aseguró "Siempre llego. Tarde o temprano, estoy ahí. Así que se trata de seguir con mi trabajo. Creo firmemente en lo que hago, creo firmemente que Dios ayuda a los que trabajan duro. Mi carrera siempre ha sido así, no iba a cambiar nada".

Además, el atacante agregó "Y estoy muy feliz, porque para mí lo más importante es el equipo, estar unidos a ellos, a nuestras familias. Sabemos que cuando no jugamos bien y no ganamos, siempre nos atacan. Especialmente, a mí. Pero ya estoy acostumbrado y me dejo llevar". Al terminar el duelo, Cristiano miró a la cámara y exclamó "Estoy de vuelta" y aclaró "Sólo para que no se olviden". Respecto a su desempeño personal, afirmó "Hablando de mí, los récords, siempre es bueno vencerlos. Pero mi objetivo es poder ayudar a la Selección para lograr sus objetivos".

También confesó que atravesó "una semana difícil, una semana oscura" donde "Parecía que ya estaba fuera del fútbol. Pero soporté, como aguanto siempre, porque creo más en el trabajo que cualquier otra cosa. Fue difícil, lo tengo que confesar. Pero estamos de vuelta". El seleccionado luso continúa su camino en el certamen tras una actuación que reafirmó la importancia de su capitán en la estructura del equipo.