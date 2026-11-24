Luiz Inácio Lula da Silva no tendría previsto invitar a Javier Milei a la ceremonia en la que asumirá su cuarto mandato, el 5 de enero de 2027 en Brasilia. Fuentes del gobierno brasileño también anticiparon que Julio Bitelli, el embajador llamado a consultas en julio, dejará su puesto en Buenos Aires. Este martes 24 de noviembre, su salida aún estaba pendiente de formalización.

En la Cancillería argentina dijeron que no les consta que Milei haya quedado fuera de la ceremonia. El Palacio del Planalto, sede de la presidencia brasileña, todavía prepara la lista de invitados. Entre los nombres argentinos que se barajan figuran el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich, quienes reconocieron el triunfo de Lula en octubre.

Qué dijo Quirno sobre la elección en Brasil

En Brasilia vinculan la decisión sobre Bitelli con las declaraciones que hizo el canciller Pablo Quirno el sábado en el programa de Mirtha Legrand. El ministro sostuvo que hubo episodios del proceso electoral que le generaron dudas y que a la Argentina no le correspondía validar el resultado de otro país.

“El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño”, dijo Quirno. El Tribunal Superior Electoral de Brasil había anunciado la reelección de Lula el 25 de octubre, con el 51,79% de los votos válidos. Dos días después, la Casa Rosada confirmó que Milei no enviaría un saludo oficial al ganador del balotaje.

Por qué el embajador ya estaba fuera de Buenos Aires

Bitelli quedó al frente de la representación de Brasil en la Argentina en enero de 2023. Itamaraty, la cancillería brasileña, lo llamó a consultas por primera vez en julio de 2024. La segunda convocatoria llegó el 26 de julio de este año y desde entonces el diplomático no volvió a ejercer su cargo en Buenos Aires.

Hasta la semana pasada, funcionarios brasileños dejaban abierta la posibilidad de que Bitelli regresara si el Gobierno argentino hacía algún gesto de acercamiento. Ahora, según esas fuentes, Brasil se dispone a dar por terminada su misión. La embajada sigue en manos de un encargado de negocios.

Los dos gobiernos mantuvieron el contacto a través de sus cancilleres. El 30 de octubre, cinco días después del balotaje, Quirno y su par brasileño, Mauro Vieira, coincidieron en Atlanta durante una reunión de ministros del G20. Milei y Lula llevan casi tres años en sus respectivos cargos sin haber celebrado una reunión bilateral.

La invitación que Milei le envió a Lula en 2023

Cuando Milei ganó la presidencia argentina, Diana Mondino, que aún no había jurado como canciller, viajó a Brasilia con una invitación para Lula. Le entregó la carta personalmente a Vieira en el Palacio de Itamaraty. Molesto por los insultos del libertario durante la campaña, Lula eligió al propio Vieira para que representara a Brasil el 10 de diciembre de 2023.

Antes de la asunción en Brasilia, los dos presidentes volverán a compartir una mesa. La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, confirmó que ambos participarán el 4 de diciembre de la cumbre del Mercosur en Montevideo. Hasta este martes, ninguno de los dos gobiernos había anunciado una conversación a solas.