El enojo de una famosa porque el hombre de su vida la cambió por otra mujer

Durante una emisión de Sería Increíble, el ciclo que se transmite por OLGA, Carmen Barbieri sorprendió a la audiencia y a su propio hijo al realizarle una llamada telefónica sin previo aviso. La capocómica aprovechó el espacio del programa para someter a Fede Bal a un interrogatorio directo en el que le preguntó “¿Dónde pasaste el 24 de diciembre pasado y con quién?”.

El actor, tomado por sorpresa, le contestó “En Nueva York con mi novia”, haciendo referencia a su pareja, Evelyn Botto. La aclaración no hizo más que encender el reclamo de la artista, quien reprochó el cambio de planes de forma contundente al manifestar “¿A mí dónde me dejaste? ¿No habíamos quedado que íbamos a Nueva York juntos? ¿Por qué me dejaste? No te lo voy a perdonar nunca”.

Ante el repentino ida y vuelta en plena transmisión, Bal buscó frenar la insistencia de su madre y le retrucó “Es muchísimo, mamá, es muy temprano para este reclamo”. Sin embargo, Barbieri no dio marcha atrás y sumó a la locutora al centro de sus recriminaciones al decir "Me dejaste por Eve, Eve me sacó a mi hijo y al personaje de Úrsula en La Sirenita, ¿qué más quiere?”.

De este modo, la artista combinó el humor con la ironía para marcar la promesa incumplida sobre el viaje a Estados Unidos y señalar cómo la novia de su hijo ocupó un lugar central en sus proyectos personales y profesionales.