El enojo de Verónica Ojeda antes las burlas contra Dieguito Fernando

La destitución de la jueza Makintach en el juicio por la muerte de Diego Maradona provocó que la prensa capte a Dieguito Fernando. El niño quiso expresarse y exclamó "justicia por el padre", un registro que se volvió viral y blanco de parodias.

Ante esta situación, Verónica Ojeda rompió el silencio en televisión y lanzó que "ya no lo tolero más". La madre relató que al menor le llegaron esas burlas por redes. Me decía: "¿Porqué la gente se viste como yo, se pone mis rulos, si yo pedí justicia por papá?".

Ojeda apuntó contra una humorista que subió bromas sobre el chico a internet. La mediática exigió que "si sos un adulto, hacele una broma a un adulto, no a un menor de edad". Respecto a su defensa pública, aclaró que "yo salgo a hablar porque es necesario. Hace rato que estamos pasando por esto, quiero que la corten". Sobre los cuestionamientos por la exposición de su hijo, ella respondió que "mandame a mi que soy adulta, pero no a un niño de 13 años. ¿Por qué no voy a dejar que hable? ¿Por qué lo voy a esconder?".

Tras comunicarse con la responsable de las burlas, Ojeda logró que se retirara el material. "Le pedí por favor que borrara ese video patético de sus redes sociales, burlándose de mi hijo y riéndose", detalló.

Aunque la mujer "lo borró, pidió disculpas, pero el daño ya lo hizo porque lo vio mucha gente", e incluso una nutricionista famosa apoyó la publicación. Para enfrentar las secuelas, la familia recurrió a expertos.

"Lo tratamos con profesionales, hablándole y conteniéndolo mucho", reveló la ex pareja del futbolista, remarcando que "siendo el hijo más chico de Maradona, ese apellido pesa un montón y magnifica". Finalmente, destacó que "en el colegio nos apoyaron mucho, sus compañeros y las autoridades. Gracias a Dios, en la escuelas estamos bien", concluyó.