El entrenador argentino José Chamot no continuará en Libertad de Paraguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador argentino José Chamot no continuará en 2020 como director técnico de Libertad de Paraguay, luego de que la dirigencia del equipo de la capital guaraní decidiera hoy no renovarle el contrato.



A Chamot no se le renovó la unión contractual por no alcanzar los objetivos previstos y el escaso volumen, según lo citó el periódico Última Hora de Asunción.



Fuentes de Libertad informaron que el entrenador argentino, quien conquistó la segunda edición de la Copa Paraguay, ya le comunicó la noticia el martes pasado al plantel aunque dirigirá el juego del domingo próximo ante Capiatá por la última jornada el torneo paraguayo.



A Chamot no se le renueva el contrato pese a que Libertad es segundo en el certamen guaraní con 47 unidades a cuatro de Olimpia, dirigido por el argentino Daniel Garnero, a falta de una fecha para el final



Chamot, nacido en Concepción de Uruguay hace 50 años, tenía como antecedente como entrenador su paso por Rosario Central.