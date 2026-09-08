La previa del gran encuentro internacional comenzó a jugarse con declaraciones fuertes desde el país vecino. El director técnico de San Pablo dialogó con la prensa y palpitó el duelo decisivo de este martes en la Bombonera. El estratega definió el cruce de cuartos de final de la Copa Sudamericana como un verdadero clásico regional.

El conjunto brasileño visitará el estadio xeneize con la misión de obtener un buen resultado en condición de visitante. Para lograrlo, el cuerpo técnico reconoció que deberá extremar los recaudos defensivos frente a un rival de enorme jerarquía. El entrenador destacó que el plantel argentino cuenta con futbolistas de primer nivel y un estilo muy competitivo.

Un clásico de máxima exigencia internacional

El equipo paulista llega a este compromiso trascendental tras conseguir una importante victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro. Ese triunfo le permitió cortar un invicto prolongado y llegar con confianza al duelo copero en territorio argentino. Del otro lado, el conjunto local buscará hacer valer su localía ante su gente desde las 21.30 horas.

La campaña del equipo de la Ribera en el certamen continental mostró pasajes de gran solidez futbolística y contundencia ofensiva. En la fase previa, el plantel argentino eliminó con autoridad a sus competidores mediante una goleada global muy destacada. Por su parte, la escuadra brasileña lideró su zona con 12 puntos y dejó en el camino a Bolívar.

El regreso de un viejo conocido al césped

El enfrentamiento de cuartos de final tendrá un condimento emotivo muy especial para los simpatizantes locales presentes en el estadio. El delantero Jonathan Calleri volverá a pisar el césped de la Bombonera vistiendo la camiseta del equipo paulista. El atacante dejó un gran recuerdo en la institución tras convertir 29 goles y conquistar dos títulos oficiales.

La serie de ida promete emociones intensas y un despliegue táctico muy riguroso por parte de ambos estrategas. El arbitraje del encuentro estará a cargo del juez chileno Piero Maza, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia. Todo se definirá la próxima semana en el estadio Morumbí, donde se conocerá al semifinalista del torneo.