Cabo Verde quedó eliminado del Mundial 2026 en los 16avos de final tras caer por 3-2 ante la Selección Argentina en un partido que se definió en tiempo suplementario, luego de un desarrollo intenso y con el equipo africano llevando el encuentro al límite.

El conjunto dirigido por Bubista logró sostener la paridad en dos oportunidades durante el tiempo reglamentario, forzando incluso el alargue frente al vigente campeón del mundo. Sin embargo, en el tiempo extra, la Selección Argentina consiguió el gol que definió la clasificación a los octavos de final.

Luego del encuentro, el entrenador Bubista analizó el rendimiento de sus dirigidos y remarcó el impacto de la primera participación mundialista del seleccionado africano. “Se trata de estar orgullosos del equipo y del grupo de trabajo. Creo que le hemos dado honor a nuestro país. Jugamos contra los campeones del mundo, empatamos dos veces y fuimos al tiempo extra”, expresó.

El lamento de Bubista estuvo por lo mucho que sufrieron con la pelota parada, vía por la cual llegaron dos de los tres goles de la Albiceleste, pero cerró su mensaje insistiendo con el orgullo por lo hecho en su estreno en una Copa del Mundo. "Perdimos el partido por una jugada de pelota parada, pero sobre todo estamos orgullosos de los jugadores. Nuestro país ha demostrado dignidad en este Mundial. Hemos demostrado nuestro carácter y nuestra identidad", explicó.

Cabo Verde cerró su participación en el Mundial 2026 con una campaña en la que logró resultados destacados en la fase de grupos, incluyendo empates ante España y Uruguay, y una sólida estructura defensiva que le permitió avanzar a la etapa eliminatoria.

En su despedida del certamen, el equipo africano volvió a mostrar resistencia competitiva frente a la Selección Argentina, que finalmente se impuso en el alargue y avanzó a la siguiente instancia del torneo.