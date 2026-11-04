El episodio paranormal que vivió Jujuy Jiménez con su abuela fallecida

Sofía Jujuy Jiménez experimentó un insólito suceso sobrenatural en su casa junto a su madre y su hermana Pilar durante una charla nocturna en donde recordaban a su abuela fallecida. La modelo explicó que se encontraban las tres acostadas sobre la misma cama cuando de pronto tres libros ubicados a una gran distancia cayeron al suelo sin motivo alguno.

La influencer detalló que en ese instante no había corrientes de viento ni ventanas abiertas en la habitación. Pilar la hermana menor de la conductora quien es médium interpretó de inmediato que se trataba de una manifestación del espíritu de su familiar fallecido mientras intenta aprender a dominar estas capacidades.

Minutos después de aquel primer impacto las mujeres decidieron encender el televisor y la pantalla mostró de manera imprevista la imagen de un conejo. Las presentes tomaron esto como un claro mensaje místico debido a que la abuela había dejado una advertencia durante una sesión espiritual previa al afirmar: "Cada vez que vean un conejo, sepan que estoy con ustedes".

Ante el profundo temor provocado por semejante contexto sobrenatural en el domicilio Sofía decidió pedir una prueba adicional más concreta. La mediática le habló directamente a su abuela para pedirle una manifestación que disipara sus dudas y le brindara tranquilidad en medio del miedo generado al manifestar: "Abuela, si sos vos, por favor, dame una señal concreta. Esto me está asustando, pero quiero creer que sos vos y que no hay nada malo".

La respuesta esperada no tardó en llegar ante la mirada atónita de las tres mujeres reunidas en el dormitorio. El aparato de televisión se encendió y se apagó por completo mientras uno de los libros volvió a caerse al suelo como una confirmación definitiva sin que nadie lo tocara tal como aseguró la conductora.