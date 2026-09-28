El EPRE prepara un operativo para garantizar el servicio durante el "Super Niño"

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Comité de Crisis Provincial avanzaron en la coordinación de acciones destinadas a garantizar la disponibilidad operativa de las distribuidoras eléctricas ante posibles contingencias durante el período estival 2026/2027.

La reunión se realizó en la sede del EPRE y forma parte del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y de las medidas establecidas mediante la Resolución EPRE N° 988/26. El objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención, mitigación y respuesta frente a situaciones que puedan afectar la prestación del servicio eléctrico en San Juan.

La planificación contempla distintos escenarios vinculados con el período estival. Según informó el organismo, entre las situaciones previstas se encuentran tormentas severas y posibles caudales extraordinarios asociados al deshielo, en el marco de los escenarios relacionados con el fenómeno climático denominado “El Niño”.

Coordinación entre organismos

De la mesa de trabajo participaron representantes del Departamento de Hidráulica, la Dirección Provincial de Protección Civil, la Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan S.A. y el EPRE.

El encuentro tuvo como eje mejorar la coordinación entre los organismos estatales y la empresa distribuidora frente a eventuales emergencias que puedan comprometer el suministro eléctrico.

Entre las medidas exigidas por el EPRE se encuentra la implementación de mecanismos de comunicación con enlaces operativos disponibles de manera permanente, durante las 24 horas y los siete días de la semana.

Además, las distribuidoras deberán acreditar la disponibilidad inmediata de equipamiento considerado crítico para atender emergencias. Entre los recursos mencionados se encuentran hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo.

Otro de los puntos centrales es la planificación de los esquemas de restablecimiento del suministro para instalaciones y usuarios que requieren atención prioritaria. En ese grupo se encuentran los centros de salud, la infraestructura destinada al bombeo de agua potable y las personas electrodependientes por razones de salud.

Desde el EPRE señalaron que las acciones continuarán durante la etapa de preparación para la temporada estival, con el objetivo de fortalecer la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico provincial ante eventuales contingencias.