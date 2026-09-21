El temporal de viento que afectó a San Juan durante el domingo y las primeras horas del lunes provocó un fuerte impacto sobre el servicio eléctrico. Según la auditoría preliminar del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se acumularon 82.361 suministros afectados durante las distintas olas del fenómeno y el momento de mayor impacto se registró a las 22:53 del domingo, cuando 18.060 usuarios permanecían sin luz de manera simultánea.

El organismo contabilizó 158 contingencias en líneas de media tensión, distribuidas entre 64 distribuidores de ocho departamentos. El temporal también generó un incremento significativo de los reclamos: se registraron 2.684 llamadas y presentaciones, de las cuales 1.940 fueron realizadas durante el domingo. El promedio habitual es de unos 142 reclamos diarios.

Las zonas más afectadas

El informe técnico del EPRE permitió identificar los distribuidores que concentraron la mayor cantidad acumulada de suministros afectados.

La zona correspondiente a la calle Rodríguez en Chimbas encabezó el registro, con 14.207 suministros perjudicados. En segundo lugar quedó en Ullum Rural, con 7.707, seguido por Angaco en la calle Nacional Norte, con 6.830.

También se registraron fuertes impactos en La Bebida y barrio Valle Grande, con 6.398 suministros afectados, y por calles Sarmiento y Benavidez, con 5.289.

Los datos corresponden a suministros afectados acumulativamente durante el evento y no significan que todos esos usuarios hayan permanecido sin electricidad al mismo tiempo. El pico simultáneo fue de 18.060 usuarios sin servicio.

Cuántos reclamos seguían pendientes

Durante la mañana del lunes 21 de septiembre, el EPRE continuaba con el seguimiento de la situación. A las 9:30, el organismo informaba que permanecían 604 reclamos en proceso de tratamiento para avanzar con la restitución del suministro.

La distribuidora Naturgy San Juan mantiene equipos técnicos y operativos desplegados para reparar los daños provocados por las ráfagas. En paralelo, en Caucete interviene la distribuidora D.E.C.S.A.

Qué pasa con las facturas y los artefactos dañados

El EPRE también informó que fiscaliza las interrupciones del servicio para que, cuando corresponda, sean acreditadas mediante bonificaciones directas en las facturas de los usuarios afectados.

En los casos en que los cortes o las contingencias hayan provocado daños en artefactos o instalaciones particulares, los usuarios deben realizar el reclamo de resarcimiento directamente ante la empresa distribuidora. El trámite queda luego bajo auditoría del organismo regulador.

Para situaciones que impliquen peligro en la vía pública, como cables cortados, postes caídos o ramas sobre líneas eléctricas, el EPRE recomienda no acercarse ni manipular los elementos dañados y realizar el aviso correspondiente. El organismo mantiene habilitada su línea gratuita 0800-333-6666 y WhatsApp 264-567-7184 para consultas y reclamos.