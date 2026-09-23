El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y representantes de la Cámara de Comercio de San Juan mantuvieron una reunión de trabajo para analizar la evolución de las tarifas eléctricas y su incidencia en los costos operativos de los comercios.

Durante el encuentro, el organismo regulador presentó la estructura de costos del servicio eléctrico y explicó los distintos componentes que determinan el valor final de las facturas que reciben los usuarios comerciales.

Qué explicó el EPRE

Según detalló el EPRE, el Valor Agregado de Distribución (VAD), que corresponde a un componente de jurisdicción provincial, se mantuvo en términos reales por debajo del índice de inflación.

El organismo también señaló que las variaciones registradas en las facturas finales responden, entre otros factores, al incremento del consumo durante el período invernal.

A esto se suma el traslado de los aumentos registrados en el Precio Estacional de la Energía y la reducción de los subsidios dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. Estas modificaciones son de aplicación obligatoria para las distribuidoras eléctricas de todo el país.

Gráficas oficiales del EPRE. (Gentileza)

Gráficas oficiales del EPRE. (Gentileza)

Una mesa para analizar casos

Como resultado de la reunión, el EPRE y la Cámara de Comercio acordaron conformar una mesa de trabajo técnico. El objetivo será abordar situaciones particulares planteadas por los comercios y revisar distintos aspectos vinculados con las facturas.

Entre los puntos que serán analizados se encuentran posibles errores de medición, la correcta aplicación de los cuadros tarifarios y los encuadres correspondientes a la potencia contratada.

Además, la mesa buscará promover herramientas de eficiencia energética que puedan ser utilizadas por los comercios locales para mejorar el uso de la electricidad.

El espacio permitirá mantener un análisis técnico conjunto entre el organismo regulador y el sector comercial frente a la evolución de los costos del servicio eléctrico.