El equipo con el que Boca buscará ser camepón de la tabla anual

Rodolfo Arruabarrena prepara el equipo de Boca para recibir a Defensa y Justicia en La Bombonera por la fecha decisiva del Torneo Clausura. El director técnico mantiene la base que viene de vencer a River en el Superclásico aunque persiste una sola duda en el sector ofensivo del campo de juego.

Sebastián Villa se perfila para repetir la titularidad mientras que Leonel Flores y Alan Velasco disputan el lugar restante para acompañar a Miguel Merentiel en el ataque. Los futbolistas Facundo Herrera Milton Delgado y Ayrton Costa suman cuatro tarjetas amarillas acumuladas y se encuentran al límite de la suspensión reglamentaria.

Pese al riesgo de perder jugadores clave para los octavos de final el entrenador dispondrá de la misma estructura táctica que funcionó correctamente ante el clásico rival. La defensa y el mediocampo saldrán de memoria sin modificaciones sustanciales para mantener la estabilidad colectiva durante este compromiso fundamental.

El plantel xeneize depende enteramente de sus propios resultados para finalizar en la cima absoluta de la tabla anual y cerrar la fase de la mejor manera. Como buena noticia adicional Tomás Aranda regresa a la lista de concentrados como suplente tras superar una larga inactividad por lesión.

La probable formación inicial para afrontar este encuentro trascendental incluye a Álvaro Montero en el arco junto a Leandro Lozano Lautaro Di Lollo Facundo Herrera y Lautaro Blanco. En el mediocampo estarán Santiago Ascacibar Leandro Paredes y Milton Delgado mientras que adelante jugarían Leonel Flores o Alan Velasco Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

El partido se disputará este sábado desde las 17.30 en el estadio de La Bombonera con el arbitraje principal de Sebastián Zunino y la transmisión televisiva de ESPN Premium. Todas las expectativas se concentran en el rendimiento del conjunto de la ribera para confirmar su gran momento futbolístico.