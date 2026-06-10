

La Albiceleste continuará con su puesta a punto antes del inicio de la Copa del Mundo. Desde las 22, por TyC Sports, Telefe y el streaming de LPF Play, se podrá ver Argentina vs Islandia, el último amistoso antes de su debut el próximo 16 de junio.

Lionel Scaloni ya definió los 11 que entrarán a la cancha en los próximos minutos iniciales.

Formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Nico Paz, José Flaco López y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Resta conocer la formación titular del conjunto nórdico, que se revelará en los próximos minutos. El Estadio Jordan-Hare, con capacidad de casi 90 mil espectadores, sufre las inclemencias del tiempo en la jornada de este martes, sin embargo, pese a la lluvia, el amistoso se mantiene en el horario indicado. El encuentro entre argentinos e islandeses no corre peligro de suspensión por el momento.

