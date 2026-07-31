Mientras la investigación avanza para determinar las causas del accidente aéreo ocurrido en el Parque Provincial de Ischigualasto, uno de los aspectos que comenzó a ser reconocido fue el trabajo de los más de 40 rescatistas que participaron del operativo para recuperar los cuerpos de las siete víctimas en un terreno de extrema complejidad.

El despliegue reunió a personal de Gendarmería Nacional, las Fuerzas Especiales de Rescate de La Rioja, Defensa Civil, Bomberos de la Policía de San Juan, el Grupo Geras, efectivos de la Policía Rural y equipos de Salud Pública, que trabajaron de manera coordinada durante toda la intervención.

Un operativo entre cerros y campamentos

La magnitud del operativo obligó a montar campamentos en la zona para sostener las tareas en un sector de muy difícil acceso del departamento Valle Fértil. La compleja geografía de Ischigualasto, sumada a las condiciones del terreno, hizo necesario desplegar una importante logística para que los equipos pudieran llegar hasta el lugar donde cayó la aeronave.

Durante varias horas, los rescatistas avanzaron por los cerros hasta acceder al sitio del siniestro. Una vez allí, realizaron la recuperación de los cuerpos siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones, mientras el apoyo aéreo permitió reforzar la logística y el traslado del personal en distintos momentos del operativo.

El traslado hasta la Morgue Judicial

Tras completar las tareas en la zona del accidente, comenzó una nueva etapa del operativo: el descenso de los cuerpos desde la montaña hasta un punto donde pudieron ser cargados en vehículos para iniciar el traslado terrestre.

La caravana recorrió varios kilómetros hasta arribar a la Morgue Judicial de San Juan, donde se realizaron las autopsias correspondientes antes de que los restos fueran entregados a las familias.

El trabajo de los rescatistas fue determinante para completar una de las etapas más complejas que dejó la tragedia aérea y permitió que las víctimas pudieran ser recuperadas y trasladadas respetando todos los protocolos previstos para este tipo de emergencias.