Él era Carlos, el carnicero de Caucete que murió en el choque Ruta 20

La comunidad de Caucete se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Carlos Ariel Cortez, un reconocido carnicero de 55 años que perdió la vida en un trágico episodio vial registrado durante la noche del jueves. El violento suceso tuvo lugar sobre la traza de la Ruta Nacional 20, específicamente en la zona de Las Chacritas, dentro del departamento 9 de Julio.

De acuerdo con los datos recabados, el hombre circulaba a bordo de un automóvil marca Renault 4, modelo popularmente conocido en la región como “Renoleta”. Por motivos que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, dicho rodado colisionó violentamente contra un Fiat Cronos que transitaba en la misma dirección por la mencionada arteria vial.

El impacto se produjo a la altura del kilómetro 17 de la ruta, en las inmediaciones de la conocida fábrica “Sai”, establecimiento dedicado a la producción de dulces y conservas. La magnitud del choque provocó el deceso instantáneo de Cortez en el mismo lugar del hecho.

Al momento de producirse la colisión, la víctima fatal viajaba acompañada por Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años de edad. En tanto, el otro vehículo involucrado era guiado por Cristian Luis Medina, de 40 años.

Como consecuencia directa del fuerte choque, tanto el acompañante del carnicero como el conductor del Fiat Cronos sufrieron lesiones y debieron ser trasladados de urgencia hacia las instalaciones del Hospital Doctor Guillermo Rawson para recibir atención médica especializada, informándose posteriormente que ambos se encontraban fuera de peligro.