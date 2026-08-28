La muerte de Juan Marcelo Vega, el sanjuanino de 48 años que se desplomó mientras jugaba al fútbol con amigos, generó una profunda conmoción entre familiares, allegados y quienes compartieron con él su paso por la Escuela Industrial.

Vega era oriundo de Rivadavia y había sido alumno de la Escuela Industrial, donde integró la promoción 1996. Tras conocerse su repentino fallecimiento, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y las muestras de acompañamiento hacia su familia.

El trágico episodio ocurrió durante la noche del jueves en el complejo deportivo Rufrano, ubicado sobre el lateral de avenida Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y Libertador. Vega estaba disputando un partido de fútbol amateur junto a amigos cuando, a pocos minutos de finalizar el encuentro, sufrió una descompensación y cayó sobre la cancha.

Sus compañeros reaccionaron inmediatamente y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras otras personas presentes en el predio dieron aviso al 911.

Minutos después arribó una ambulancia y el personal médico continuó con las tareas de reanimación. Vega fue trasladado de urgencia a un centro de salud, aunque ingresó sin signos vitales.

Posteriormente, la autopsia confirmó que el sanjuanino sufrió un infarto y estableció que se trató de una muerte natural. Además, la investigación judicial descartó indicios de criminalidad o la intervención de terceros.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales N°7, a cargo del fiscal Francisco Pizarro. Una vez concluidas las medidas correspondientes, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Los restos de Vega son velados desde el mediodía de este viernes en la Cochería San José y la despedida se extenderá hasta las 10 de la mañana del sábado.

En medio del dolor por lo ocurrido, el complejo Rufrano decidió suspender todas sus actividades durante este viernes.