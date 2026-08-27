Limpiar una pared con moho, verla nuevamente blanca y descubrir semanas después que las manchas oscuras regresaron es un problema habitual en muchos hogares. La explicación es sencilla: eliminar lo que se ve no necesariamente significa terminar con el origen del hongo.

El moho necesita humedad para desarrollarse y sus esporas están presentes de manera natural en el ambiente. Por eso, mientras exista una superficie húmeda, puede volver a proliferar. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que controlar la humedad interior es fundamental para interrumpir este ciclo.

Entre las causas más habituales aparecen la condensación y la falta de ventilación, especialmente en baños y cocinas. El vapor que no logra salir del ambiente termina acumulándose sobre paredes y otras superficies.

También pueden existir filtraciones en cañerías o pequeñas fisuras en paredes y techos que permiten el ingreso de agua. En estos casos, limpiar repetidamente la superficie no solucionará el inconveniente mientras continúe presente la fuente de humedad.

Cómo limpiar el moho de las paredes

Para superficies pequeñas, una alternativa es aplicar vinagre blanco directamente sobre la zona afectada con un pulverizador. Se recomienda dejarlo actuar durante unos 10 minutos y luego frotar con un paño o cepillo antes de enjuagar con agua tibia.

Cuando la presencia de moho es mayor, puede utilizarse cloro diluido. La preparación mencionada consiste en una parte de cloro por tres de agua. Se aplica sobre la superficie, se deja actuar entre 10 y 15 minutos y luego se frota y enjuaga. Es indispensable utilizar guantes y mantener el ambiente ventilado. Nunca se debe mezclar cloro con vinagre ni con otros productos de limpieza.

Además, antes de manipular una superficie con moho se aconseja utilizar protección adecuada, como guantes, anteojos y una mascarilla N95. Si la superficie afectada supera aproximadamente un metro cuadrado, la EPA recomienda tomar mayores precauciones y puede ser necesaria una intervención especializada.

El error de pintar directamente sobre el moho

Una práctica habitual es cubrir las manchas con pintura para ocultarlas. Sin embargo, esto solo mejora temporalmente el aspecto de la pared y no elimina el hongo ni resuelve la humedad que permitió su aparición.

Antes de volver a pintar, la pared debe estar limpia, completamente seca y con la fuente de humedad solucionada. Después puede aplicarse una imprimación antihongos y posteriormente la pintura correspondiente.

Para prevenir nuevas manchas, la EPA aconseja mantener la humedad relativa del hogar entre el 30% y el 50%. Ventilar los ambientes y reparar rápidamente filtraciones también son medidas importantes.

Si la pared presenta sectores blandos, descascaramiento profundo o mantiene un olor persistente incluso después de la limpieza, puede existir un problema mayor y será necesario recurrir a un especialista.