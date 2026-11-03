Él es tenista, ella modelo y anunciaron el nacimiento de su segunda hija

Stephanie Demner y Guido Pella se convirtieron en padres por segunda vez tras la llegada de la pequeña Jazmín este 2 de noviembre de 2026. La feliz noticia fue confirmada por la influencer y el extenista mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, donde mostraron las primeras postales de la recién nacida, quien se suma al hogar familiar para hacerle compañía a su hermana mayor, Arianna, nacida en 2022.

Stephanie Demner y Guido Pella publicaron en su cuenta oficial de Instagram unas tiernas postales donde se observan los pequeños pies de la beba junto a la etiqueta de identificación del centro médico. Acompañando las fotos, la flamante mamá volvió a volcar sus sensaciones de felicidad compartiendo unas emotivas palabras dedicada a la recién llegada ante toda su comunidad digital.

"Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón", redactó Stephanie Demner en la red social para comunicar la novedad a sus seguidores. Su mensaje rápidamente cosechó miles de me gusta junto con incontables felicitaciones de colegas, amigos y figuras del espectáculo que siguieron de cerca todo el proceso de gestación de la modelo.

Stephanie Demner y Guido Pella habían hecho público el embarazo en mayo, luego de transcurrir los meses iniciales de gestación en estricta intimidad. Durante la etapa final, la modelo fue muy transparente al relatar el cansancio físico experimentado y su determinación de dar a luz mediante una cesárea programada, procedimiento que ya había atravesado durante el nacimiento de Arianna.

Stephanie Demner y Guido Pella ya disfrutan de este momento junto a sus dos hijas en el sanatorio tras culminar la dulce espera. La niña se encuentra en perfectas condiciones junto a sus padres y su hermana mayor, mientras la modelo promete continuar mostrando los mejores momentos del crecimiento de la nueva integrante del hogar a través de sus plataformas digitales.