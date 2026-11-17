La última emisión de PH, Podemos Hablar quedó en el centro de la escena mediática tras un fuerte cruce entre Daniela Celis y Rocío Robles en el ciclo de Andy Kusnetzoff por Telefe. La modelo le consultó a la exparticipante de Gran Hermano por la situación judicial de Thiago Medina, a pesar de que ella había solicitado expresamente que no se mencionara ese asunto durante la grabación.

El incómodo episodio despertó todo tipo de especulaciones sobre lo que sucedió detrás de cámara en el canal. En el programa Intrusos debatieron el tema y revelaron detalles sobre la interna del envío, haciendo foco en si Robles recibió algún tipo de directiva por parte de la producción antes de lanzar la consulta al aire.

Al respecto, el periodista Daniel Ambrosino expresó sus reservas sobre las versiones oficiales que circulan en torno al conflicto: "A mí me juran que, de ninguna manera, le dieron a Rocío la idea de la pregunta. Ahora, permitime dudar, yo no lo creo. Sin embargo, de la interna del programa y de Robles me dicen que no".

Una panelista del ciclo aportó una versión diferente que podría explicar el malentendido ocurrido en el estudio. Según su testimonio, Robles sufrió un retraso con el vehículo encargado de llevarla al canal, motivo por el cual arribó justo cuando todo el equipo y los demás invitados estaban listos para comenzar a grabar.

La integrante del panel detalló los motivos de la demora de la modelo: "Yo sí le creo porque Rocío me contó que el auto de la producción no llegó, entonces al final pidió uno ella, así que llegó bastante tarde y fue al piso cuando ya estaban todos dispuestos como para grabar. Es decir, ella se perdió como esa charla previa donde a los otros compañeros, parecen que sí los habían alertado de que no le hablaran a Celis sobre ese tema".

De acuerdo con este relato, la ausencia de Robles en esa conversación previa explicaría por qué terminó abordando un tema que el resto de los participantes tenía la indicación de esquivar. De este modo, el desconocimiento sobre el pedido especial de Celis habría sido el detonante de la incomodidad generalizada en el punto de encuentro.

Por su parte, Adrián Pallares también analizó el conflicto y recordó que en LAM ya habían anticipado que la grabación había tenido pasajes complejos: "Igual, más allá de lo que se vio el sábado, ya LAM había adelantado que fue un momento difícil, así que, evidentemente, hubo ruido en el momento en que ella la formuló. Lo que pasa que en este PH, no hay sábado que alguien no la pase mal".

Para cerrar su análisis, el conductor remarcó que la situación resultó desagradable para ambas protagonistas del intercambio frente a las cámaras: "A mí me da la sensación que la pasaron mal las dos. Porque Rocío arrancó la pregunta por un lado, pero a Daniela se la transforma la cara, entonces le dio una vuelta. Pienso que la pasaron mal las dos".