El escandaloso motivo por el que Icardi no paga la cuota alimentaria

Elba Marcovecchio analizó la situación judicial de Mauro Icardi tras el reclamo por la cuota alimentaria de sus hijas en junio de 2026. Durante una charla televisiva, Pilar Smith recordó el tiempo del jugador en el exterior y afirmó "Hablas de que era así en el pasado".

Ante esto, la abogada defendió al deportista asegurando que "Cuando las nenas vinieron para acá, es un papá sumamente presente y atento a sus hijas", mientras se debatía la existencia de una deuda provisoria.

Sobre los motivos del conflicto, Marcovecchio señaló que "Es muy difícil hablar de un postulado sin contexto" y detalló que, aunque el país no sea competente para la demanda principal, existe un monto provisorio fijado por un juez. Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre si "¿La burocracia hace que Mauro no pague?", la abogada explicó que "Los alimentos provisorios están para coexistir con la demanda de alimentos fijos. Eso es lo anómalo acá, como hay muchas cuestiones económicas entre dos millonarios, es una discusión patrimonial".

La conversación sumó tensión cuando el periodista sugirió "O sea, se están peleando por los bienes, la cuota alimentaria es lo que menos importa". Marcovecchio no respondió de forma directa, pero confirmó que el futbolista deberá transferir dinero a Wanda Nara aunque cuestiona la cifra actual.

Para la profesional, "No hay una declaración de cuántos son sus ingresos, cuáles son las necesidades de las criaturas para que se fije la cuota alimentaria. Es un abuso del proceso". Finalmente, aclaró que la resolución de las cuotas adeudadas "Va a depender de la restitución internacional y una acción de custodia que está iniciada allá", en alusión a la justicia de Turquía.