El escenario que podría dejar a ocho clubes argentinos en la Libertadores

Este fin de semana finalizará la fase regular del Torneo Clausura y quedará resuelta la tabla anual de la temporada, la cual otorgará las plazas directas e indirectas que posee el fútbol nacional para las competencias sudamericanas del año próximo.

Belgrano de Córdoba fue la primera institución en asegurar su boleto a la fase de grupos del máximo certamen tras haberse coronado en el Apertura, mientras que Boca Juniors y Argentinos Juniors consiguieron su billete mediante la sumatoria acumulada de puntos.

Rosario Central ocupa actualmente el tercer lugar de esa tabla acumulada e ingresaría a la fase previa del torneo continental, mientras que restan por definirse los cupos otorgados a los campeones de la Copa Argentina 2026 y del Clausura 2026.

La nómina de representantes locales puede subir de seis a ocho participantes en caso de que Boca Juniors venza a Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana y Estudiantes de La Plata derrote a Palmeiras en la definición de la Libertadores.