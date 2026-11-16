Carlos Alcaraz tuvo un estreno contundente en las ATP Finals 2026 al derrotar al estadounidense Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2 en Turín. El español necesitó una hora y nueve minutos para quedarse con el triunfo y comenzar con una victoria su participación en el Grupo Ivan Lendl.

El tenista español, segundo preclasificado, mostró un gran nivel desde el comienzo y consiguió rápidamente una ventaja de 4-0 en el primer set. En el segundo parcial también impuso condiciones y logró sostener su dominio después de salvar tres oportunidades de quiebre cuando el marcador estaba 3-2.

Un estreno contundente en Turín

Alcaraz resolvió el encuentro con autoridad y consiguió su primera victoria en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada. El español llega a esta edición después de ganar los títulos de Viena y París durante el último mes.

El murciano disputa por cuarta vez las ATP Finals y busca conseguir un trofeo que todavía no pudo ganar. En la edición anterior llegó hasta la final, donde cayó ante Jannik Sinner.

El camino hacia las semifinales

Con este resultado, Alcaraz quedó con un triunfo en el Grupo Ivan Lendl y ahora deberá enfrentarse a Daniil Medvedev y Flavio Cobolli. El español busca avanzar a las semifinales y continuar su camino hacia el título.

Además, el triunfo ante Tiafoe extendió su buen momento desde su regreso al circuito después de la lesión de muñeca que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Según los datos difundidos por la ATP, ganó 20 de los últimos 22 partidos que disputó desde su regreso en agosto.