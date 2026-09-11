Los incidentes que protagonizaron jugadores de Argentina y España después de la final del Mundial 2026 volvieron a quedar en el centro de la escena. Esta vez, el encargado de referirse al episodio fue Fabián Ruiz, mediocampista del Paris Saint-Germain y uno de los campeones del mundo con la Roja.

En una entrevista con The Athletic, el español lamentó lo ocurrido y dejó una frase que rápidamente generó repercusiones entre los hinchas argentinos.

“Es un momento que todos vieron, y que a nadie le gusta ver. Hay niños pequeños que ven fútbol a los que no deberíamos mostrarles ese ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder”.

Ruiz consideró que la escena fue especialmente negativa por tratarse de una final de Copa del Mundo y por la cantidad de personas que siguen el fútbol en todo el mundo.

“Siempre intentamos dar un buen ejemplo a todos, porque todo el mundo ve fútbol, desde los más pequeños hasta los mayores. Fue un momento que a nadie le gustó”, agregó.

El futbolista español también pidió dejar atrás el episodio y que el recuerdo de la consagración de España no quede asociado al enfrentamiento.

“Espero que se olvide y que la gente recuerde nuestras celebraciones, que fueron inolvidables”, completó.

Cómo fue el enfrentamiento después de la final

El episodio ocurrió una vez terminado el partido, cuando los suplentes españoles ingresaron al campo para celebrar el título junto a sus compañeros.

En ese momento, Rodrigo pasó cerca de Nahuel Molina y recibió un golpe en el pecho por parte del defensor argentino. El cruce provocó una discusión que rápidamente escaló.

Eric García intentó intervenir para separar a los protagonistas, pero luego apareció Leandro Paredes, quien empujó al defensor español por el cuello. Poco después, Gavi se sumó para defender a su compañero y también terminó involucrado en el forcejeo.

La situación obligó a que otros jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos intervinieran para evitar que la pelea pasara a mayores. Además, posteriormente se conoció otro fuerte cruce entre Roberto Ayala y Dani Olmo.

Las sanciones de la FIFA

El escándalo terminó con fuertes sanciones de la FIFA para varios de los involucrados. Paredes recibió el castigo más duro: 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares.

Molina fue sancionado con siete fechas y una multa del mismo monto. Por su parte, Thiago Almada y Gavi recibieron una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares, mientras que Ayala fue suspendido por tres partidos y recibió una multa de 30.000 dólares.

Las declaraciones de Ruiz volvieron a encender el debate entre los fanáticos argentinos, que cuestionaron en redes sociales que el campeón español retomara el episodio casi dos meses después de la final.