La cuenta regresiva para el inicio de una nueva cita ecuménica paraliza al planeta entero, pero el máximo organismo del fútbol se tomó un momento para poner los ojos sobre el mejor de todos. A solo dos días de que empiece a rodar la pelota, la FIFA destacó la figura de Lionel Messi y le rindió tributo con un posteo espectacular en sus canales oficiales, recordando un récord inédito del capitán argentino que nadie ha podido igualar en la historia de la Copa del Mundo.

El posteo de FIFA en sus redes.

A través de una publicación que no tardó en volverse viral, la entidad madre del fútbol mundial calificó al astro rosarino como "el único". El motivo del reconocimiento radica en una marca que asombra a propios y extraños: Messi es el único jugador en ganar dos veces el Balón de Oro en una Copa del Mundo.

El diez de la Selección Argentina se quedó con esta prestigiosa distinción individual en dos ediciones diferentes que marcaron a fuego su carrera. La primera fue en Brasil 2014, tras disputar la recordada final ante Alemania en el Estadio Maracaná, y la segunda en Qatar 2022, la mítica edición donde se coronó campeón del mundo y alzó la ansiada tercera estrella en el Estadio Lusail.

Un récord absoluto en la historia de los Mundiales

Para tomar dimensión del logro que la FIFA decidió poner en primera plana, vale mencionar que este premio oficial comenzó a entregarse de manera formal en el Mundial de España 1982. Desde aquella cita en tierras europeas hasta el presente, ningún otro futbolista en el planeta logró ganarlo más de una vez, lo que agiganta la leyenda de Leo en el torneo más exigente de todos.

El tuit de la FIFA se llenó rápidamente de interacciones, comentarios y réplicas de fanáticos de todas partes del mundo, funcionando como la antesala perfecta para la nueva aventura mundialista que se avecina.

A las puertas de su sexta Copa del Mundo, Messi no solo llega respaldado por el cariño incondicional de los hinchas y el gran presente colectivo de la Scaloneta, sino también con el respeto absoluto de un organismo internacional que ya lo reconoce de forma oficial como un futbolista único e irrepetible en la historia del deporte.