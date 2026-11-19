La delicada situación médica que atraviesa Mariano Chihade generó un verdadero impacto en la industria audiovisual y llevó a Jorge Rial a revelar los secretos comerciales detrás de escena. Mientras el creador de Mandarina era intervenido quirúrgicamente este miércoles a las 8 de la mañana por un nódulo cerebral, el periodista expuso en su ciclo Ensalada Rusa cómo este complejo cuadro clínico modificó por completo las negociaciones empresariales entre América TV y El Nueve.

Antes de meterse de lleno en la trastienda de los negocios, el conductor le envió sus mejores deseos al empresario televisivo y a su esposa Mariana Fabbiani frente a este difícil momento personal. Al aire, Rial expresó: "Es un tipo joven con una vida por delante y ojalá que salga todo bien, es lo principal. Abrazo enorme para él y su familia". Inmediatamente después, sumó una cruda reflexión sobre la frialdad del medio: "Pero mientras tanto la vida corre y, como digo siempre, la televisión no tiene corazón. Da vuelta un aparato y no vas a encontrar nada atrás".

Según la información detallada por el comunicador, desde las 10 de la mañana se desarrolló una cumbre clave y prolongada entre Daniel Vila, máxima autoridad de América, y Víctor Santa María, líder del Grupo Octubre y El Nueve. Ambos empresarios se reunieron para redefinir el rumbo de un vínculo comercial que ya presentaba severas tensiones previas y que sufrió un cambio rotundo tras conocerse la internación del reconocido productor.

El centro de esta disputa financiera reside en la reciente compra del 100% de la productora Mandarina por parte del Grupo Octubre, una transacción que según indicó Rial rondó los $6000000. El objetivo original de esta millonaria inversión consistía en mudar los principales ciclos de la empresa a la pantalla de El Nueve y designar al propio Chihade como el nuevo gerente de programación de dicha emisora.

Sin embargo, la estrategia comercial quedó completamente paralizada a raíz del inesperado problema de salud del ejecutivo. Al respecto, el periodista explicó contundente: "Mandarina se transformó en un caparazón vacío, porque quien manejaba Mandarina e iba a ser gerente de programación de Canal 9 está transitando una difícil situación y eso queda suspendido al desarrollo de la salud de Mariano". A esto se suma el delicado panorama económico que debe resolver Santa María, quien ahora tiene que sostener "una estructura de 140 sueldos mensuales" sin tener garantizados los programas líderes de audiencia.

En medio de este escenario de extrema incertidumbre, Rial aportó precisiones sobre el destino laboral de las máximas estrellas de la productora, incluyendo a LAM, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani, quienes tenían previsto mudarse a Canal Nueve. En primer término, confirmó que Latorre resolvió permanecer en América manteniendo su ciclo y franja horaria actual, un acuerdo que se cerró la semana pasada pero cuyo anuncio oficial fue postergado por respeto a la delicada intervención quirúrgica del productor.

Por otro lado, el desembarco de Ángel de Brito en El Nueve también comenzó a perder fuerza tras este duro golpe anímico y empresarial. Sobre el futuro del conductor de espectáculos, Rial aseguró: "Por estas horas, pondría en duda la ida de Ángel de Brito también, ya bajó el porcentaje de que se iría". Asimismo, añadió un dato clave sobre las negociaciones recientes: "Él ya tuvo una reunión con la gente de América y todos salieron con la sensación de que había un 60% de posibilidades de que se quede en el canal".

A esta compleja ecuación televisiva se agrega que Mariana Fabbiani quedó totalmente apartada de cualquier tipo de tratativa laboral para dedicarse exclusivamente a acompañar la recuperación de su marido, quedando "desactivada por un tiempo". Con el ciclo Bendita asegurado en su grilla habitual, sumado a dimisiones internas ocurridas anteriormente en El Nueve, en el ambiente ya se evalúa la posibilidad de iniciar demandas legales o incluso dar marcha atrás con la adquisición de la productora.

Hacia el cierre de su análisis editorial, el conductor lanzó una ácida advertencia dirigida a los integrantes de los paneles televisivos que ya habían comenzado a cuestionar públicamente a su actual señal de trabajo: "Los periodistas que empezaron a tirar 'mi*rda' en América se van a tener que quedar". Finalmente, para reafirmar la prioridad humana por encima de los conflictos corporativos, Rial concluyó: "Reiteramos nuestra solidaridad con Mariano y nuestras oraciones, ojalá se ponga bien".