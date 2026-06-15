El esposo de Nicole Neumann le regaló una moto a su hijo de dos años

Durante su participación en el programa conducido por Juana Viale, el piloto de carreras Manu Urcera brindó detalles sobre su primera experiencia como padre junto a su pareja, Nicole Neumann. En el marco de una charla sobre la crianza del pequeño Cruz, el deportista reveló cuál fue el regalo que el niño recibió recientemente. "Ya le compré una moto, ahora va a cumplir dos. Se la trajo Papá Noel. Le puse rueditas y anda, le gusta", confesó el invitado ante la sorpresa de los presentes en la mesa.

El corredor de automovilismo explicó que el vehículo es eléctrico y fundamentó su elección basándose en una vivencia previa con un integrante de su familia. Según relató, su sobrino tuvo un rodado idéntico que le resultó de gran utilidad durante su desarrollo motriz.

"Lo ayudó mucho con el equilibrio para andar en bicicleta", puntualizó Urcera para aclarar las dudas sobre la seguridad del juguete. Asimismo, comentó que el niño también utiliza con frecuencia una bicicleta sin pedales dentro de su vivienda.

Por otro lado, Nicole Neumann se refirió a la labor de su marido en esta etapa familiar, describiéndolo como un "padrazo" muy comprometido con el cuidado de Cruz. Si bien la modelo mencionó que el deportista dedica una parte importante de su tiempo a las obligaciones laborales, destacó su presencia constante en el hogar.

Esta revelación surge en un contexto de estabilidad para la pareja, quienes compartieron recientemente imágenes de sus vacaciones luego de que la modelo afirmara sobre su relación que "Yo lo manifesté". La noticia se conoció este 14 de junio de 2026 durante la emisión televisiva.