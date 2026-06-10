El fútbol mundial volverá a posar sus ojos sobre uno de los escenarios más emblemáticos del planeta. Este jueves, el estadio Azteca de Ciudad de México será el epicentro de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que promete romper todos los récords y que convertirá al mítico recinto en el único estadio del mundo en albergar tres aperturas mundialistas.

La expectativa es enorme. Más de 80 mil personas colmarán las tribunas del coloso mexicano para asistir a una ceremonia diseñada para combinar música, tecnología, cultura y espectáculo. Millones de espectadores seguirán la transmisión alrededor del planeta antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para las 16 horas de Argentina.

La gran figura de la noche será Shakira. La artista colombiana encabezará el espectáculo principal con "Dai Dai", el nuevo himno oficial que interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy. Su presencia refuerza un vínculo especial con las Copas del Mundo, ya que la cantante ha sido protagonista de algunos de los momentos más recordados de la historia reciente del torneo.

Shakira se presentó en Alemania 2006 con "Hips Don't Lie", fue la voz del inolvidable "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y regresó en Brasil 2014 con "La La La". Ahora suma un nuevo capítulo en su recorrido mundialista, consolidándose como la artista más identificada con los grandes eventos futbolísticos de la FIFA.

Sin embargo, el espectáculo no tendrá una única estrella. El cartel artístico reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música latinoamericana. Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el himno nacional mexicano en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

La reconocida banda mexicana Maná aportará parte de su repertorio histórico, mientras que los colombianos J Balvin y Ryan Castro pondrán el ritmo urbano. También estarán presentes Lila Downs, con su característico estilo que fusiona el jazz y las raíces mexicanas, además de Los Ángeles Azules y Belinda, quienes completarán una propuesta artística pensada para representar la riqueza cultural de la región.

Desde Sudáfrica llegará otra de las protagonistas de la ceremonia. La cantante Tyla interpretará el himno de su país antes del comienzo del encuentro inaugural, aportando el toque africano a una celebración que buscará reflejar la diversidad de las naciones participantes.

El cierre tendrá una fuerte impronta cinematográfica. La actriz mexicana Salma Hayek, una de las personalidades latinoamericanas más reconocidas de Hollywood, participará como embajadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su presencia será uno de los momentos más simbólicos de una ceremonia preparada durante meses.

Más allá del espectáculo artístico, el verdadero protagonista será el estadio Azteca. El recinto ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Allí se disputaron las finales de los Mundiales de 1970 y 1986, dos torneos inmortalizados por figuras como Pelé y Diego Armando Maradona.

En 1970 fue escenario de la apertura entre México y la Unión Soviética. Dieciséis años después volvió a recibir una inauguración mundialista. Ahora, en 2026, alcanzará una marca inédita al convertirse en el primer estadio en albergar tres ceremonias inaugurales de una Copa del Mundo.

Con un espectáculo de dimensiones nunca antes vistas y un partido que marcará el inicio de la máxima cita del fútbol, el Azteca se prepara para escribir una nueva página dorada en la historia del deporte más popular del planeta.