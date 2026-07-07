El estadio de Argentina vs Egipto y las curiosidades que lo hacen único

La Selección Argentina afrontará un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Egipto por los octavos de final. El encuentro se disputará en el Atlanta Stadium, uno de los escenarios más modernos e imponentes de Estados Unidos, elegido por la FIFA como una de las sedes principales de la Copa del Mundo.

Inaugurado en 2017, el estadio reemplazó al histórico Georgia Dome y rápidamente se convirtió en un ícono de la ciudad de Atlanta. Tiene capacidad para más de 70.000 espectadores en partidos de fútbol, aunque puede superar esa cifra dependiendo del evento que albergue.

Una de sus características más llamativas es su techo retráctil, compuesto por ocho enormes paneles triangulares que se abren y cierran simulando el lente de una cámara fotográfica. El mecanismo tarda apenas unos minutos en completar el movimiento y es considerado una obra de ingeniería única en el mundo.

Otro detalle que lo distingue es su gigantesca pantalla circular de 360 grados, ubicada debajo del techo. Con más de 335 metros de longitud, fue durante años la pantalla de video continua más grande instalada en un estadio deportivo, permitiendo que todos los espectadores tengan una visión privilegiada de las imágenes y repeticiones.

El recinto también es reconocido por su compromiso con la sustentabilidad. Fue el primer estadio profesional de Estados Unidos en obtener la certificación ambiental LEED Platino, gracias a sistemas de ahorro energético, reutilización de agua y materiales de construcción de bajo impacto ambiental.

Habitualmente es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y del Atlanta United, uno de los clubes con mayor convocatoria de la MLS. Además, recibió finales universitarias de fútbol americano, conciertos de artistas internacionales y ahora forma parte del selecto grupo de estadios elegidos para el Mundial 2026.

Para Argentina será un escenario conocido dentro del torneo, ya que volverá a jugar allí en un duelo decisivo. La Albiceleste intentará aprovechar el ambiente y el respaldo de miles de hinchas para superar a Egipto y meterse entre los ocho mejores del certamen, en una cancha preparada para los grandes acontecimientos deportivos del planeta.