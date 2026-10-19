El sector público nacional registra 77.515 puestos de trabajo menos desde que Javier Milei asumió la Presidencia. La reducción se produjo entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 y abarca la administración pública, organismos descentralizados, empresas estatales y personal de seguridad y defensa.

El número difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado refleja la diferencia neta entre altas y bajas durante 32 meses. Por lo tanto, no significa que hayan sido despedidas exactamente 77.515 personas, sino que actualmente existen esa cantidad de puestos menos respecto del comienzo de la gestión.

La caída fue sostenida. En enero de 2024 ya se contabilizaban 7.299 cargos menos y para diciembre de ese año la reducción había escalado a 37.356.

Durante 2025 el recorte continuó hasta alcanzar 61.657 puestos menos. En los primeros ocho meses de 2026 se profundizó nuevamente y llegó a 77.515.

La mayor parte de la disminución correspondió a ministerios, secretarías y organismos nacionales. Las empresas públicas también tuvieron un peso significativo, mientras que las fuerzas militares y de seguridad representaron una proporción menor.

El Gobierno abre otra vía para reducir la planta

En paralelo con estos datos, el Gobierno oficializó un nuevo Régimen de Retiro Voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada.

El programa estará abierto entre el 1 y el 30 de noviembre y podría alcanzar a unos 20.000 empleados que cumplen las condiciones para solicitarlo. Esa cifra representa el universo potencial y no implica que todos vayan a abandonar el Estado.

Cada organismo podrá aceptar o rechazar las solicitudes según las necesidades de funcionamiento. Cuando un retiro sea aprobado, el cargo presupuestario correspondiente deberá ser eliminado, por lo que la vacante no quedará disponible para una nueva contratación.

Qué ofrece el retiro voluntario

Las compensaciones dependerán de la edad, antigüedad y situación previsional de cada trabajador. Algunos casos contemplan pagos equivalentes a un sueldo bruto por año trabajado, mientras que quienes estén cerca de jubilarse podrán acceder a esquemas diferentes.

Quienes acepten el retiro tampoco podrán volver al Sector Público Nacional durante ocho años, salvo las excepciones establecidas en la normativa.

El régimen no alcanza a todos los sectores que forman parte de los 77.515 puestos reducidos desde 2023. Quedan afuera, entre otros, las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, organismos descentralizados y áreas específicas del Estado.

Los efectos de esta nueva etapa todavía no aparecen en las estadísticas difundidas hasta agosto. Las próximas actualizaciones permitirán conocer cuántas adhesiones fueron aceptadas y cuánto más se reduce la dotación estatal durante el cierre de 2026.