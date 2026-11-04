El estallido de bronca de María Becerra: "Duele e indigna mucho"

La cantante Maria Becerra se manifestó con profundo dolor y angustia luego de los violentos ataques físicos sufridos por un grupo de mujeres trans, quienes fueron perseguidas y golpeadas con palos por varios jóvenes. La artista argentina expresó su absoluta solidaridad con las víctimas tras este hecho acontecido a pocos días de la Marcha del Orgullo LGBTQ+, evento donde ella participará de manera activa interpretando sus canciones en el escenario principal durante el cierre de la jornada programada.

Frente a esta lamentable situación de agresión, Maria Becerra compartió sus sensaciones en las redes sociales para concientizar a sus seguidores sobre la gravedad de lo ocurrido en el país. "Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna MUCHO. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia", sostuvo la popular intérprete para repudiar de forma contundente la falta de empatía social.

En su descargo, la joven referente de la música urbana hizo un enfático llamado a no naturalizar estos actos vandálicos y a exigir las garantías necesarias para todos los ciudadanos. "Esto no puede seguir pasando!! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días", remarcó con firmeza la cantante al referirse a la urgencia de erradicar los discursos de odio.

A su vez, Maria Becerra reflexionó sobre el sentido histórico que rodea a este tipo de movilizaciones colectivas y remarcó que el movimiento no debe ser apoyado únicamente por sus miembros. "El orgullo también es resistencia.Es una lucha con historia, que costó muchas vidas y que, lamentablemente, sigue siendo necesaria. Las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias y quienes integramos el movimiento LGBTQ+ no deberíamos tener que sostener esta lucha en soledad. El compromiso también tiene que ser de las personas heterosexuales, de las personas cis, de toda la sociedad", remarcó.

Para finalizar su mensaje de apoyo, la artista convocó a toda la ciudadanía a sumarse activamente a la manifestación pacífica que se realizará en las calles. "Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de TODOS. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, MÁS FUERTES QUE NUNCA. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en LIBERTAD Y SIN MIEDO", concluyó entusiasmada por la proximidad del encuentro.