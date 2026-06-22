Durante casi dos mil años, Judas Iscariote fue recordado como el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Sin embargo, un antiguo manuscrito hallado en Egipto y presentado al mundo en 2006 sacudió esa imagen al ofrecer una versión completamente distinta de uno de los personajes más controvertidos de la historia cristiana.

Se trata del llamado Evangelio de Judas, un texto gnóstico escrito originalmente en griego durante el siglo II y conservado en una copia en idioma copto datada entre los siglos III y IV. El documento permaneció oculto durante aproximadamente 1.700 años hasta que fue descubierto en Egipto en la década de 1970 y posteriormente restaurado por especialistas.

Lo que vuelve tan polémico al manuscrito es su retrato de Judas. A diferencia de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde aparece como el traidor que entrega a Jesús a las autoridades, este texto sostiene que actuó siguiendo instrucciones directas de su maestro. Según la obra, Judas era el único discípulo que comprendía plenamente el verdadero mensaje de Jesús y por eso recibió una misión especial.

El documento forma parte de la tradición gnóstica, una corriente religiosa de los primeros siglos del cristianismo que defendía la idea de que la salvación se obtenía mediante un conocimiento espiritual secreto. En ese contexto, la muerte de Jesús no aparece como una tragedia causada por una traición, sino como un paso necesario para liberar su espíritu del mundo material.

La existencia del Evangelio de Judas ya era conocida por referencias de antiguos líderes cristianos, especialmente Ireneo de Lyon, quien hacia el año 180 lo calificó como una obra herética. Por ese motivo nunca fue incorporado al Nuevo Testamento y quedó relegado durante siglos.

Aunque la mayoría de los historiadores no considera que el texto refleje hechos ocurridos en tiempos de Jesús, sí lo ven como una pieza clave para comprender la enorme diversidad de creencias que existían en los orígenes del cristianismo. Más que cambiar la historia bíblica, el Evangelio de Judas abrió una ventana a las disputas teológicas que marcaron los primeros siglos de una religión que terminaría transformando el mundo.