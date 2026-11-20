Diego "Pulpo" González, exmediocampista de Boca, recordó la polémica eliminación del Xeneize ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores 2021 y reconoció que la final de este sábado tendrá un significado especial para él. El exfutbolista aseguró que hará fuerza para que el equipo argentino consiga una victoria contundente en la definición de la Copa Sudamericana.

En una entrevista con el diario Olé, González recordó los episodios que marcaron aquella serie de octavos de final y manifestó que todavía mantiene el recuerdo de lo sucedido. "No sé si esta final es una revancha de la Libertadores. Sí, quizás nosotros los que estuvimos en aquel partido con Mineiro en donde nos robaron la clasificación, los goles... sí vamos a estar haciendo fuerza para que ganemos por goleada. Por lo menos para mí sí va a ser una revancha", expresó.

La polémica eliminación de Boca en 2021

El Pulpo fue protagonista de aquella eliminatoria frente al conjunto brasileño, que terminó con la eliminación de Boca y fuertes cuestionamientos a las decisiones arbitrales. En el encuentro de ida, disputado en la Bombonera, le anularon un gol, mientras que en la revancha también quedó involucrado en la polémica por el tanto de Marcelo Weigandt.

La serie terminó con incidentes y un enfrentamiento entre integrantes de ambas delegaciones después del partido disputado en Belo Horizonte. González reconoció que aquella eliminación quedó como una espina y que no volvió a tener otra oportunidad de enfrentar al equipo brasileño.

"Voy a estar haciendo muchísima fuerza para que Boca salga victorioso, que es lo que queremos todos los bosteros", agregó el exvolante. Aunque no viajará a Barranquilla para presenciar la final debido a compromisos escolares de su hijo, seguirá el encuentro a la distancia.

Su análisis sobre la final de la Libertadores 2023

González también repasó la derrota de Boca ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023 y explicó qué considera que le faltó al equipo para conseguir la Séptima. Según su análisis, la euforia que rodeó al plantel durante los días previos pudo haber afectado la tranquilidad necesaria para afrontar un partido de esa importancia.

"Me parece que nos faltó un poco de tranquilidad. Nos dejamos llevar con la euforia que manejaba el hincha, el fanático", sostuvo sobre aquella definición disputada en Brasil.

Además, respaldó la decisión de Arruabarrena de darle continuidad al equipo durante la preparación para una final y evitar que los futbolistas quedaran concentrados exclusivamente en el partido decisivo. También elogió a Leandro Paredes, a quien definió como un jugador extraordinario por su inteligencia para manejar los tiempos y ordenar al equipo.

Su admiración por Riquelme y su futuro

El exfutbolista también habló de Juan Román Riquelme y contó que fue su máximo ídolo futbolístico. Además, reveló que ya tiene armado su cuerpo técnico, con Rodolfo Graieb como parte del grupo, y que espera una oportunidad para comenzar su carrera como entrenador.