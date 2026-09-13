La Selección de Italia tendría en carpeta a Vicente Taborda para una futura convocatoria, según informó el medio italiano Tuttomercatoweb. El mediocampista argentino, surgido de las inferiores de Boca y actualmente en el Panathinaikos de Grecia, atraviesa un buen momento en Europa y podría convertirse en una nueva apuesta de la Azzurra.

El interés aparece después del antecedente de Mateo Retegui, delantero argentino que comenzó a ser convocado por Italia en marzo de 2023 y se consolidó dentro del seleccionado europeo.

Taborda, de acuerdo con la información publicada en Italia, estaría dispuesto a analizar un llamado si finalmente recibe una convocatoria. La posibilidad se enmarca en la búsqueda de futbolistas con ascendencia o vínculo con el país europeo para fortalecer el plantel.

Italia sigue los pasos de Taborda

El mediocampista comenzó su carrera profesional en Boca, donde disputó 17 partidos en Primera División. Posteriormente fue cedido a Platense, club en el que encontró continuidad y logró convertirse en una de las figuras del equipo.

Durante sus dos etapas en el Calamar, Taborda disputó 86 encuentros, marcó 11 goles y aportó 4 asistencias. Además, formó parte del plantel que consiguió el título en 2025.

Su rendimiento despertó el interés del fútbol europeo. En septiembre de 2025, Panathinaikos desembolsó €4 millones para adquirir su pase y concretar su llegada a Grecia.

Un buen presente en Europa

Desde su desembarco en el fútbol griego, Taborda acumuló 38 partidos, con 11 goles y 5 asistencias. También tuvo participación internacional y disputó nueve encuentros correspondientes a la Europa League.

Su evolución en Europa habría llamado la atención del cuerpo técnico italiano, que busca alternativas para renovar su plantel de cara al próximo ciclo competitivo.

La situación todavía no implica una convocatoria oficial, pero el nombre de Taborda comenzó a aparecer entre las opciones que analiza Italia. El futbolista deberá mantener su nivel en Panathinaikos para transformar el interés en una oportunidad concreta con la Azzurra.

El antecedente de Retegui

El caso de Retegui abrió un antecedente reciente para futbolistas argentinos con posibilidades de representar a Italia. El delantero recibió su primera convocatoria en 2023 durante el ciclo de Roberto Mancini y posteriormente se convirtió en una presencia habitual.

Ahora, Taborda podría seguir un camino similar si avanza el interés del seleccionado italiano. Su presente en Grecia y sus antecedentes en el fútbol argentino lo colocaron bajo la lupa de la Azzurra.